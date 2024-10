N.SSign und POW bei den Fans beliebt

Beim 30. Dream Konzert wurden die K-Pop-Interessierten gefragt, welche Idole sie unterstützen würden. Demnach wurden die Boygroups n.SSign und POW in den Kategorien „Worldwide Fans Choice“ und „Beliebteste Gruppe“ ausgewählt. Die Abstimmung erfolgte vom 13. September bis 10. Oktober auf verschiedenen Plattformen.

Die beiden Gruppen wollen ihren Dank an ihre Fans am Tag des Konzerts, also am 19. Oktober, zeigen. Sie wollen zum Dank Kaffee ausschenken.

Zum Dream Konzert werden natürlich beliebte und berühmte K-Pop-Stars kommen: UNIS, Kiss of Life, Dreamcatcher, TEMPEST und weitere.