Musiklegende Cho Yong-pil veröffentlicht 20. LP

Die südkoreanische Musiklegende Cho Yong-pil hat am Dienstag die 20. LP veröffentlicht.





"20" ist das erste Studioalbum des 74-jährigen Sängers seit elf Jahren.





Erste Single-Auskopplung ist nach Angaben der Agentur YPC Company ein Lied, dessen Titel ins Englische übersetzt in etwa "That´s Alright" lautet. Es sei als Aufmunterung für alle gedacht, die mit den Herausforderungen des modernen Lebens zurechtkommen müssen.





Das Musikvideo zu dem Lied wurde gleichzeitig mit der Veröffentlichung der digitalen Version des Albums um 18 Uhr angeboten. Darin sind bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen, darunter Park Geun-hyeong, Jeon Mi-do, Lee Som und Byun Yo-han. Als physischer Tonträger wird das Album am 1. November erhältlich sein.





Cho hatte die Fans im letzten Monat mit der Ankündigung des neuen Albums überrascht.





Er debütierte 1968 als Mitglied der Rockband Atkins. Zehn Jahre lang war er in verschiedenen Bands aktiv, darunter das Kim Trio. Mit "Komm zurück zum Busaner Hafen" gab er dann 1976 sein Solodebüt.





Zum Star wurde er 1980 mit seiner ersten LP, besonders beliebt waren das Titellied "Ein Mädchen vor dem Fenster" und der Song "Mädchen mit kurzen Haaren". Es war das erste Album in der koreanischen Popgeschichte, von dem mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden.





Im letzten Jahr gab er in Seoul ein Konzert anlässlich des 55. Bühnenjubiläums. Im 66.000 Zuschauer fassenden Jamsil-Stadion treten nur die größten Stars auf, was seine ungebrochene Popularität beweist.





Cho wird am 23. und 24. November sowie am 30. November und 1. Dezember erneut in Seoul auf der Bühne stehen.