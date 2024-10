ⓒ BELIFT LAB

Die Girlgroup ILLIT hat sich mit einer neuen EP zurückgemeldet.





Mit "I'll Like You" wollen sie an den Riesenerfolg von "Magnetic" anknüpfen.









Mit der Debüt-Single hatten sie vor sieben Monaten gleich für Furore gesorgt. Sie kamen auf Anhieb in die US-Charts Billboard Hot 100 und die britischen Top 100.





Sie hätten sich darauf konzentriert, ihren einzigartigen Stil zu zeigen, hart gearbeitet und dabei die loyalen Fans im Hinterkopf behalten, sagte das Mitglied Yunah bei einem Pressetermin am Montag in Seoul. Insgesamt sind es fünf Lieder, darunter die erste Single-Auskopplung "Cherish" und das Titellied "I'll Like You".





Zuletzt war die Gruppe unbeabsichtigt in eine Kontroverse hineingezogen worden. Es gab Vorwürfe, dass sie die Choreographie der Girlgroup NewJeans vom Sublabel ADOR ungefragt übernommen habe. Die Sublabels ADOR mit New Jeans und Belift mit ILLIT gehören beide zum Musikunternehmen Hybe. Der Vorwurf gilt als Auslöser des Streits zwischen der früheren ADOR-CEO Min Hee-jin und Hybe, der zur Absetzung der Managerin führte.





Auf die Situation angesprochen, sagte Yunah, dass die Gruppe entschlossen auf Kurs bleiben wolle. Im vergangenen Jahr hätten sie erkennen können, wer sie still unterstützt habe und das habe sie zum Nachdenken angeregt.