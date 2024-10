Fifty Fifty will im November auf US-Tournee gehen

Die Gruppe Fifty Fifty ist derzeit im Ausland besonders gefragt.

Die Gruppe will im November ihre erste US-Tournee „Love Sprinkle Tour in USA“ veranstalten. Die dortigen Medien sind schon sehr auf die Sängerinnen gespannt. Am 17. Oktober hat zum Beispiel die "New York Post" über die Konzerttour von Fifty Fifty berichtet. In dem Artikel wurde schon spekuliert, wie sie wohl auf der Bühne aussehen werden. Und ganz offenbar freut man sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das Lied „Cupid“ live hören zu können. Überhaupt sind die Lieder aus dem neuen Album „Love Tune“ dort derzeit sehr gefragt.

Fifty Fifty wollen am 27. November in San Francisco ihren ersten Auftritt hinlegen, es werden Konzerte in Los Angeles, Chicago, New York und weiteren Städten folgen. Insgesamt werden acht US-Städte besucht.