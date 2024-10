Stray Kids erhalten bei RIAA siebenfach Gold

Stray Kids haben in den USA einen weiteren bedeutsamen Rekord erzielen können. Am 18. Oktober hat die Recording Industry Association of America auf der offiziellen Homepage bekannt gegeben, dass diese Gruppe mit dem Minialbum „ATE“, das sie am 19. Juli auf den Markt gebracht haben, die Gold-Auszeichnung erhalten hat. Entsprechend den Albenverkäufen in den USA werden jeweils Gold (über 500.000 Verkäufe), Platinum (über eine Million Verkäufe), Multi-Platinum (über zwei Millionen Verkäufe) und Diamant (über zehn Millionen Verkäufen) vergeben. Nun haben sie von RIAA insgesamt siebenmal die Gold-Auszeichnung erhalten.

Die Untereinheit 3RACHA, die sich aus den Mitgliedern Bangchan, Changbin und Han zusammensetzt, hat alle Lieder des Albums „ATE“ produziert. Dieses setzte sich sogar an die Spitze von Billboard 200. Das Lied „Chk Chk Boom“ kam auf Platz 49 von Hot 100.

Bis zum 30. September wurde das Album in den USA von allen K-Pop-Alben am meisten verkauft.

Stray Kids befinden sich derzeit auf einer Welttournee. Von Ende August bis Anfang September haben sie in Seoul Auftritte absolviert. Es folgten Ende September Auftritte in Singapur. Mitte Oktober ging es dann nach Australien.