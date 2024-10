K-Kultur verbreitet sich weltweit

ⓒ THE BLACK LABEL

Die Sängerin Rose von Blackpink hat ein Lied zu einem Spiel herausgegeben, das weltweit oft und gerne gehört wird.

Rose hat mit dem Sänger Bruno Mars am 18. Oktober das Lied „APT“ veröffentlicht. Obwohl nicht viel Werbung gemacht wurde, war das Lied einen Tag nach der Herausgabe auf Platz drei von Spotify Global und Platz elf von US-Spotify zu finden. Gleichzeitig stürmt das Lied die inländischen Charts.

Das Lied fängt mit diesen Worten an: „Das Spiel, das Chaeyoung (bürgerlicher Name von Rose) am liebsten hat. Game Start! Game Start! APT APT APT APT!“ Die Koreaner nennen die Wohnung Apartment APT und die koreanische Version, bzw. Aussprache dieser Wohnform wird im Lied genannt.

Zuvor hatte Rose auf ihren sozialen Medien ein Video hochgeladen, in dem sie Bruno Mars das APT-Game beibringt. Aber dass sie nun ein Lied zum APT-Game herausgeben würde, damit hat kaum jemand gerechnet. Das Musikvideo zu „APT“ mit Bruno Mars sorgt derzeit weltweit für Furore. Bruno Mars hält die koreanische Flagge in den Händen und singt das konglische Wort „APT“.