Musikpreisverleihung MAMA feiert im kommenden Monat USA-Debüt

ⓒ CJ ENM

Die koreanische Musikpreisverleihung MAMA feiert im kommenden Monat ihr USA-Debüt in Los Angeles.





Erstmals in der 25-jährigen Geschichte der Preisverleihung wird die Zeremonie damit außerhalb Asiens stattfinden.





Insgesamt geht die Veranstaltung über drei Tage und wird auf zwei Kontinenten ausgetragen. Los geht es am 21. November im berühmten Dolby Theatre in Los Angeles. Am 22. und 23. November wird die Veranstaltung im Kyocera Dome im japanischen Osaka fortgesetzt, wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gab.





Der Musikpreis wurde 1999 als Mnet Video Music Awards vom Musiksender Mnet erstmals vergeben. 2009 wurde die Veranstaltung in Mnet Asian Music Awards (MAMA) umbenannt und heißt seit 2022 einfach MAMA Awards.





Die Auszeichnung wurde bislang in Seoul, Macau, Singapur, Hongkong, Vietnam und Japan vergeben und konnte sich damit als über die Grenzen Südkoreas hinaus bekannte Plattform des K-Pop etablieren.





Das Motto der Veranstaltung lautet "Big Blur: What is Real?" und steht für die Vision des Veranstalters CJ ENM Kunst, Technologie und die internationale Fangemeinde miteinander verschmelzen zu lassen oder das Surreale mit der Realität zu vermischen.





Mit der Veranstaltung in den USA wird der wachsenden Bedeutung dieses Marktes für den K-Pop Rechnung getragen.





Es sind Auftritte der neuen Gruppen ILLIT, Katseye, TWS und Young Posse geplant. Auch die etablierte Boygroup Riize, J.Y. Park und der Amerikaner Anderson .Paak werden auftreten.