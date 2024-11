ⓒ PLEDIS Entertainment

Aktuell ist das Lied "APT." von Rosé und Bruno Mars in aller Munde, das auf Platz acht der Billboard Hot 100 kam.





Doch auch die Boygroup Seventeen feiert Erfolge. Sie schaffte es nämlich mit ihrer 12. EP "Spill the Feels" auf Platz fünf der Billboard Hot 200, wie Billboard am vergangenen Sonntag bekannt gab.





Es ist bereits die sechste Veröffentlichung der Band, die es in die Top 10 dieser Hitparade schafft.





Von der neuen Scheibe wurden nach Angaben von Billboard im US-Markt 64.000 physische Tonträger verkauft. Dazu kam das Album auf 2.000 Album-equivalent units, eine Kennzahl für die Verrechnung digitaler Downloads.





Die Gruppe befindet sich aktuell im Rahmen ihrer Welttournee "Seventeen [Right Here]" in den USA. Dort stehen Auftritte in New York, Texas, Oakland und Los Angeles an. Auch sind sie am Mittwoch im Morgenprogramm "Good Morning America" des Senders ABC zu Gast.