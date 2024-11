Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Ruhr-Universität Bochum, Dr. Florian Pölking

Haben Sie schon einmal vom Jeju-Aufstand gehört? Auch die südkoreanische Nobelpreisträgerin Han Kang widmet sich in ihrem Roman We do not part diesem Ereignis und hat damit jüngst weltweites Interesse geweckt.





Passend dazu wurde vom 14. bis 20. Oktober in Berlin eine Sonderausstellung mit begleitendem Symposium zum Jeju-Aufstand veranstaltet. Wir hatten die Gelegenheit, mit Dr. Florian Pölking zu sprechen, der als Redner an dieser Veranstaltung teilnahm. Dr. Pölking klärte uns über die Wichtigkeit dieser Ausstellung und die historischen Hintergründe des Jeju-Aufstands auf.





Dabei ermöglichte er uns auch einen Einblick in seine Forschungsthemen „kollektives Gedächtnis“ und „nationale Identität“. Besonders interessant war, wie diese Konzepte eine spezifische Bedeutung im Kontext des Jeju-Aufstands gewinnen.