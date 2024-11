UNIS sorgen in den Philippinen für Furore

Die Philippinen sind von der koreanischen Gruppe UNIS begeistert. Die Sängerinnen haben am 25. und 26. Oktober in Manila und Cebu ihr erstes Fankonzert veranstaltet. Es war ihre erste Veranstaltung in diesem Land, aber alle 2500 Plätze in Manila und 1500 in Cebu waren im Nu ausverkauft. Um die Veranstaltungshalle hatten sich weitere Fans versammelt, die leider kein Ticket ergattern konnten. Die Schlange war so lang, dass man das Ende kaum sehen konnte.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Debütlied „Superwoman“, dann folgten Hitsongs wie „Dopamine“, „Poppin“, „Datin‘ Myself“ und weitere.

Die Mitglieder sangen auch Lieder von anderen Girlgroups, wie das Lied „Pantropiko“ von der philippinischen Girlgroup Bini oder auch „Cheer Up“ von Twice. Die Anwesenden waren äußerst begeistert.

Vor dem Konzert hatten UNIS eine Pressekonferenz veranstaltet, zu der etwa 100 Medienvertreter gekommen waren, die alles über die Sängerinnen wissen wollten.