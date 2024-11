Seventeen schreiben mit 12. Minialbum Rekord

Die Boyband Seventeen hat jüngst ihr zwölftes Minialbum herausgegeben, mit dem sie derzeit sehr erfolgreich ist. Am 27. Oktober hat das US-Medium Billboard auf der offiziellen Homepage die neuen Charts angekündigt. Demnach wurde das neue Minialbum „Spill the Feels“ von Seventeen bereits 66.000 mal verkauft. Daher wird es in den neuen Charts vom 2. November auf Platz fünf von Billboard 200 stehen.

Damit ist es den Jungs gelungen, sechs Alben in Folge unter die Top Ten von Billboard 200 zu bringen.

Das neue Werk wurde am 14. Oktober herausgebracht und darauf befinden sich insgesamt sechs Lieder. In der ersten Woche der Herausgabe erreichte es drei Millionen Verkäufe, was von allen neuen Alben von K-Pop-Stars nur Seventeen gelungen ist.

Die Sänger befinden sich derzeit auf einer Welttournee und treten gerade in den USA auf.