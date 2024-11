Kiss of Life starten in Seoul ihre erste Welttournee

Die Girlgroup Kiss of Life hat ihre erste Welttournee begonnen. Der erste Auftritt fand in Seoul statt. Am 26. und 27. Oktober standen sie in der Olympiahalle auf der Bühne. Sie eröffneten ihr Konzert mit “Get loud“, dann folgten gleich „Igloo“, „Bad News“, „Te Quiero“, „Sticky“ und viele weitere. Einzelne Mitglieder sangen auch Solosongs.

Die Fans waren besonders vom Lied „Winehouse“ begeistert, das noch nicht veröffentlicht ist. Es hat eine gefühlvolle Melodie und die Stimmen der Mitglieder kommen darin besonders gut zum Ausdruck.

Nach dem erfolgreichen Auftritt werden weitere folgen, und zwar in Minneapolis, Chicago, Toronto, Boston, New York, Los Angeles, Las Vegas und weiteren Städten, es werden insgesamt 20 Orte sein.