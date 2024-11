Neue Lieder im Herbst veröffentlicht

Der Herbst hat in diesem Jahr spät begonnen. Aber trotzdem ist man zur neuen Jahreszeit bereit für gefühlvolle und neue Herbstlieder.

The Boyz haben gleich am 28. Oktober ihr achtes Minialbum herausgegeben. damit melden sie sich nach etwa sieben Monaten wieder mit einem Werk zurück. Das Lied „Trigger“ ist von einem starken Electric-Pop-Sound geprägt und beeindruckt mit einem dramatischen Aufbau.

Auch der Solosänger Jukjae hat ein neues Werk herausgegeben. Es ist bereits sein drittes reguläres Album. Insgesamt zwölf Lieder werden angeboten. Früher hatte er schon großen Erfolg mit den Liedern „Let’s go see the Stars“ und „Do you want to walk with me?”. Viele sind schon gespannt, ob seine neuen Lieder genauso gut ankommen werden.

Ein weiterer Solosänger, John Park, hat am 30. Oktober nach elf Jahren wieder ein neues reguläres Album herausgegeben. Er hat bereits die Lieder „Vista“, Nightcrawler“ und „Bluff“ vorgestellt und die Fans sind jetzt schon sehr gespannt auf die weiteren Lieder des Albums.

Auch STAYC wollen mit einem neuen Album den Herbst prägen. Ihr neues Album umfasst vier brandneue Lieder.

Und die Liste der Stars, die mit einem neuen Album die Fans entzücken, lässt sich noch fortsetzen - auch BTOB, BABYMONSTER und Kep1er haben neue Musik für die Fans vorbereitet.