G-Dragon mit neuer Digital-Single zurückgekehrt

Der Sänger G-Dragon ist am vergangenen Donnerstag mit einer neuen Digital-Single zurückgekehrt.





"Power" ist seine erste Veröffentlichung seit rund sieben Jahren. Zuletzt hatte er im Juni 2017 das selbstbetitelte Album "Kwon Ji Yong" veröffentlicht, so lautet nämlich sein bürgerlicher Name.





Seine Agentur Galaxy Corp. beschreibt das neue Stück als Hiphop-Lied mit süchtig machenden Beats und intensiven Rap-Einlagen.





In der bekannten Fernsehshow "You Quiz on the Block" hatte G-Dragon, der auch Sänger und Rapper der Boygroup BIGBANG ist, am Tag vor der Veröffentlichung ebenfalls über das Lied gesprochen. Demnach gehe es darin um Selbstreflexion in Bezug auf die eigenen Stärken.





Für ihn sei Musik seine Stärke. Während seiner siebenjährigen Pause sei er sich des tiefgreifenden Einflusses der Medien bewusst geworden. Sein Lied trage mehrere Bedeutungen in sich und sei damit auch als Satire auf den Medieneinfluss gedacht sowie Aufruf, Harmonie zwischen verschiedenen Arten von Macht zu schaffen, erklärte er in dem Interview- und Unterhaltungsprogramm.