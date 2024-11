Rosé von BLACKPINK führt zweite Woche in Folge Billboard-Charts an

ⓒ THE BLACK LABEL

Rosé von BLACKPINK führt die zweite Woche in Folge die Billboard-Charts an.





Mit "APT.", einer gemeinsamen Single mit dem amerikanischen Popstar Bruno Mars, steht sie weiterhin an der Spitze von Billboard Global 200 und Billboard Global ohne USA.





Das gab Billboard am Montag auf der Plattform X bekannt.





"APT." ist die erste Veröffentlichung von Rosés erstem Solo-Album, auf das viele bereits sehr gespannt sind. Die LP "Rosie" wird am 6. Dezember erscheinen.





"APT." steht in Südkorea für Apartment, in dem Lied wird aber ein gleichnamiges Trinkspiel besungen. Mit dem eingängigen Refrain wurde es gleich weltweit beliebt und immer mehr Menschen weltweit wissen nun, dass "Aparte" in Südkorea als Abkürzung für Apartment geläufig ist.





Die Beliebtheit des Songs wird wohl so schnell nicht nachlassen. Bei all dem Trubel um dieses Lied sollte aber nicht vergessen werden, dass die Girlgroup aespa mit ihrem neuen Lied "Whiplash" auf Platz fünf der Billboard Global Charts ohne USA und Platz acht von Billboard 200 kam.

Und auch Rosés Bandkollegin Jennie ist mit "Mantra" hervorragend platziert, nämlich auf Platz sechs der Billboard Global Charts ohne USA und Platz sieben von Global 200.





Jin von BTS macht den Erfolg mit Chartposition zehn in den Global Charts ohne USA mit seinem Lied "I'll Be There" komplett.