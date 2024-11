Girlgroup Lovelyz veröffentlicht nach über vier Jahren wieder Single

Die Girlgroup Lovelyz veröffentlicht am 12. November die neue Single "November".





Sie feiere mit der Veröffentlichung auch gleichzeitig ihr zehntes Jubiläum, teilte ihre Agentur Woollim Entertainment am Mittwoch mit.





Die Verträge mit der Agentur waren 2021 ausgelaufen, die Mitglieder hatten danach bei anderen Agenturen unterschrieben. Für die neue Single haben sie sich aber noch einmal unter dem Dach von Woollim zusammengeschlossen.

Es ist die erste Veröffentlichung der Gruppe seit vier Jahren und zwei Monaten.

Außerdem soll es am 16. und 17. November in Seoul die vierte Auflage der Konzertreihe “Lovelyz in Winterland” geben.