POW will bei Jingle Ball Tour mitmachen

Die koreanische Gruppe POW wird bei der Tour Jingle Ball Tour auftreten. Am 1. November hat iHeartRadio im offiziellen Internetauftritt die Teilnehmer der jährlichen Jingle Ball Tour bekannt gegeben. Darunter befindet sich auch die koreanische Gruppe POW.

Die Jingle Ball Tour wird von der Mediengruppe iHeartRadio jedes Jahr veranstaltet und es werden die größten US-amerikanischen Städte besucht. In der Vergangenheit waren schon einige weltberühmte Sänger mit von der Partie. Bevorzugt werden Stars eingeladen, die im jeweiligen Jahr besonders viel Aufmerksamkeit bekommen haben.

POW haben jüngst ihre zweite EP herausgegeben und sind auf einen guten Platz von iTunes K-Pop-Charts von verschiedenen Ländern gekommen. In den USA, Großbritannien, Australien, Spanien, Thailand und weiteren Ländern stehen sie in den Charts bestens da.

Auch ihr Auftritt bei KCON LA 2024 wurde von vielen amerikanischen Medien genauestens beleuchtet. Vor ihrer Teilnahme an dieser Tour werden sie noch am 23. November ihre Fans in Korea treffen.