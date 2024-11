LE SSERAFIM wird bei 2024 MTV EMA auftreten

ⓒ SOURCE MUSIC

Die Girlgroup LE SSERAFIM wurde zu den 2024 MTV Europe Music Awards eingeladen und wird dort auch auf der Bühne stehen. Dies wurde von MTV am 30. Oktober bekannt gegeben und auftreten werden die Sängerinnen am 10. November.

Viele sind nun gespannt, ob die Sängerinnen auch mit einem Preis ausgezeichnet werden. Denn sie sind für drei Preise bei den 2024 MTV EMA nominiert: Preis für „Best New“, Preis für „Best Push“ und Preis für Best K-Pop. Es bleibt abzuwarten, ob sie den „Best New“-Preis erhalten können, denn diesen Preis können nur Newcomer erhalten, man hat die Chance somit nur einmal. Wenn sie diesen Preis bekommen, werden sie die erste K-Pop-Girlgroup sein, der das gelungen ist.

Bei den MTV EMA werden die Sänger, Lieder und Musikvideo ausgezeichnet, die in einem Jahr besonders erfolgreich waren. In diesem Jahr findet die Verleihung am 10. November in England statt.

Zuvor haben LE SSERAFIM im September bei den 2024 MTV Video Music Awards den Preis „PUSH Performance oft he Year“ erhalten.