Stray Kids erreichen in den USA eine Million Albenverkäufe

ⓒ JYP Entertainment

Die Gruppe Stray Kids hat als erste K-Pop-Stars in diesem Jahr in den USA über eine Million Alben verkaufen können. Sie haben mit dem Album „ATE“ bereits von Recording Industry Association of America eine Gold-Auszeichnung erhalten, da es über 500.000 Mal verkauft wurde. Auch nach dem Stand des 30. September gehört es zu den meistverkauften Alben in den USA. Nur Taylor Swift, Travis Scott und Billie Eilish haben mehr Alben verkauft, aber danach folgen gleich Stray Kids.

Die Jungs verfügen nun über fünf Alben, die bei Billboard 200 an die Spitze gekommen sind. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis.

Derzeit befinden sich Stray Kids auf einer Welttournee. Ende August und Anfang September haben sie den Tourauftakt in Seoul gefeiert, dann ging es nach Singapur und Australien. Danach kehrten sie wieder nach Asien zurück. Anfang November geht es dann nach Japan und in weitere asiatische Länder. Im nächsten Jahr werden Lateinamerika, Nordamerika und Europa besucht.