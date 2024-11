Babymonster gelingt eindrucksvolles Debüt in Billboard-Charts

Die aufstrebende Girlgroup Babymonster hat ein eindrucksvolles Debüt in den amerikanischen Billboard-Charts hingelegt.





Das Septett stieg mit dem Album "Drip" auf Platz 149 der Billboard 200 ein, wie Billboard am Montag auf der Plattform X bekannt gab.





Die Charts gelten als Schlüsselindikator für die Popularität von Künstlern im US-amerikanischen Musikmarkt.





Der Einstieg in die Charts ist auch insofern bedeutsam, als die Gruppe noch keine acht Monate aktiv ist.





Auch in anderen Hitparaden ist "Drip" gut platziert. Es rangiert in den iTunes-Album-Charts von 14 Ländern und Regionen an der Spitze. In den weltweiten Album-Charts von iTunes steht es auf Platz zwei.