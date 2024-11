V von der Boygroup BTS wird mit dem legendären amerikanischen Popsänger Bing Crosby im Duett singen.





Das teilte Vs Agentur BigHit Music am vergangenen Donnerstag mit.





Crosby verstarb 1977, sein wohl bekanntestes Lied "White Christmas" soll am 6. Dezember als Neuinterpretation erscheinen. Laut BigHit Music handele es sich um eine "Epochenverschmelzung".





Anlass für das Projekt sei Vs Bewunderung für Crosby. Schon 2022 hatte er ein Lied von ihm gecovert, und zwar "It's Been a Long, Long Time".





V leistet zurzeit noch seinen Wehrdienst ab. Im kommenden Juni wird er seinen Dienst beim Militär beenden.