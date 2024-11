Seventeen erhalten Auszeichnung von LA-Parlament

Die Gruppe Seventeen hat von der Stadt LA eine Auszeichnung erhalten, da sie mit ihrem Auftritt und dem „The City“-Projekt die Stadt Los Angeles bekannter gemacht hat. Die Sänger erhielten diese Danksagung am 8. November im Rathaus der Stadt.

Die Mitglieder von Seventeen bedankten sich sehr für diese Auszeichnung und sagten, dass sie sehr geehrt seien. Sie seien froh und stolz, dass sie ihren Fans verschiedene Ecken der Stadt genauestens vorstellen konnten. Da die Stadt für Diversität und unendliche Möglichkeiten steht, hätten sie Gemeinsamkeiten. Die dreizehn Mitglieder der Gruppe sind auch jeweils anders und kreativ und bilden mit ihrer Vielfalt eine ganze Gruppe.

Seventeen wurde bei der Veranstaltung als eine hervorragende K-Pop-Gruppe vorgestellt, die die Welt erobert hat. Sie tragen mit ihrer Musik zur Verbindung von Kulturen bei, da sie überall auf der Welt Fans haben.

Das „The City”-Projekt LA lief bis 11. November. Am 9. und 10. November haben die Jungs ihre letzten Auftritte in den USA absolviert und nun geht es weiter in andere Länder.