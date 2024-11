Big Ocean plädieren für Meeresschutz

Die Gruppe Big Ocean besteht aus Hörgeschädigten, was weltweit ein Novum ist. Sie befindet sich derzeit in den USA und will dort die Herausgabe ihres ersten Minialbums „Follow“ bekannter machen. Das Album ist am 12. November auf den Markt gekommen. Die Sänger haben verschiedene Orte in New York besucht und dort mit ihren Fans unvergessliche Momente erlebt.

Vom 14. bis 17. November werden die Sänger dann die Kaimaninseln besuchen, um dort an „Cool out 2024“ teilzunehmen. Dort werden sie das Lied „FLOW“ zum ersten Mal auf der Bühne vortragen. Bei der Veranstaltung „Cool Out 2024“ wird über ein gesundes Meeresökosystem diskutiert.

Das Lied „Flow” wird auf Englisch gesungen. Darin heißt es, dass man durch Musik glücklich werden sollte.