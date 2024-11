Im November melden sich viele Boygroups zurück

Der November steht ganz im Zeichen der Boygroups, denn viele haben ihr Comeback angekündigt.

NCT Dream, die wieder vollzählig auf der Bühne stehen wollen, sowie ENHYPEN, ATEEZ und TWS wollen neue Werke veröffentlichen. Am 11. November haben NCT Dream und ENHYPEN ein neues Album auf den Markt gebracht. Für NCT DREAM ist es bereits ihr viertes reguläres Album. Mit diesem Album wollen sie sich in einen idealen Raum begeben und so ihre Freiheit genießen. Im Lied sind insgesamt elf Lieder enthalten. An deren Erstellung waren alle Bandmitglieder beteiligt, die Fans freut das natürlich sehr.

Das zweite reguläre Repackage Album von ENHYPEN kam am selben Tag heraus. Mit dem regulären zweiten Album, das sie im Juli herausgegeben hatten, kamen sie auf Platz zwei von Billboard 200. Daher haben die Fans große Erwartungen für das neue Werk.

Am 25. November sind die Scheinwerfer auf TWS gerichtet. Sie wollen ihre erste Single „Last Bell“ herausgeben. Das Jahr geht zu Ende, mit dem Jahresende erinnert man sich an die letzte Schulglocke vor den Ferien. Für TWS ist es das erste Album nach etwa fünf Monaten. Ob sie wieder so erfolgreich werden wie mit ihren ersten Werken? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt.