Jin von der K-Pop-Band BTS hat am vergangenen Freitag sein erstes Solo-Album veröffentlicht.





Mit "Happy" will er positive Energie verbreiten. Es sei bedeutsam, dass er ein Album unter seinem Namen veröffentlichen könne, sagte er in einer Frage-und-Anwort-Runde mit seiner Agentur BigHit Music.





Auf dem Album befinden sich sechs Lieder, die erste Single-Auskopplung ist "Running Wild". Vorab war auch schon das Lied "I'll Be There" veröffentlicht worden.





Das Pop-Rock-Lied "Running Wild" wurde von Gary Barlow produziert, den viele vielleicht noch als Mitglied der britischen Boygroup Take That kennen.





Die Veröffentlichung des Albums feierte Jin am vergangenen Wochenende mit einem zweitägigen Showcase-Konzert in Seoul.





Der 33-Jährige hatte seinen Wehrdienst Anfang des Jahres beendet und zeigte sich erfreut, endlich wieder mit den BTS-Fans, auch als ARMY bekannt, auf Tuchfühlung gehen zu können.





3.800 Fans waren gekommen, die das Glück hatten, bei einer Auslosung ausgewählt zu werden. Für sie hatte Jin auch das den Fans gewidmete Lied "I Will Come To You" gesungen, in dem es um seine Gefühle während des Wehrdienstes geht.





"Running Wild" debütierte auf Platz acht in den Spotify-Charts Daily Top Songs mit über 493.000 Abrufen am Veröffentlichungstag. In den iTunes-Charts von 70 Ländern stand es an der Spitze. Das Album führte die iTunes-Charts in 48 Ländern an, darunter Japan, Mexiko und Ecuador.