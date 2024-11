ⓒ THE BLACK LABEL

Rose von BLACKPINK veröffentlicht nach ihrem Megaerfolg "APT." am Freitag (22. November) ein neues Lied.





"Number One Girl" heißt das neue Werk, wie ihre Agentur The Black Label am Dienstag bekannt gab.





Mit "APT.", das sie zusammen mit dem Amerikaner Bruno Mars sang, landete sie einen internationalen Charthit. Hervorzuheben sind an dieser Stelle Platz zwei in den britischen Single-Charts und Platz acht in den Billboard Hot 100.





"Number One Girl" ist ein Lied aus ihrem ersten Solo-Album in voller Länge "Rosie", das am 6. Dezember herauskommen wird.





Die Sängerin war an der Erstellung der Liedtexte und auch an der Produktion aller Songs beteiligt, um einen persönlicheren Einblick in ihre künstlerische Welt zu ermöglichen.