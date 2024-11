Senior Managerin des Büros der Süd-Chungcheong-Provinz in Deutschland Youn-yee Schiller

ⓒ Youn Yee Schiller

Wussten Sie, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch regionale Regierungen Büros im Ausland betreiben? Die Süd-Chungcheong-Provinz, eine Region im westlichen Teil Südkoreas, zeigt mit ihrem Auslandsbüro in Deutschland, wie vielseitig und effektiv Auslandsbüros einer Region wirken können.





ⓒ Youn Yee Schiller

Anlässlich des einjährigen Bestehens des Büros der Provinz in Deutschland haben wir ein Gespräch mit Frau Youn-yee Schiller geführt. Als Senior-Managerin des Büros hat sie uns spannende Einblicke in die Erfolge und verschiedenen Aktivitäten in dem einen Jahr seit der Gründung gewährt.