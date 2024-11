BABYMONSTER begibt sich auf Worldtour

Die Girlgroup BABYMONSTER, die bei YG Entertainment unter Vertrag steht, will erstmals auf Welttournee gehen. Die gute Nachricht verkündeten sie am 18. November auf ihrer offiziellen Blog-Seite. Zuerst werden sie im Januar in Seoul auf der Bühne stehen, dann geht es im Februar nach New Jersey und im März nach Los Angeles.

BABYMONSTER ist nicht mal ein Jahr alt, aber hat schon das erste reguläre Album herausgegeben und veranstaltet eine Worldtour. Schritt für Schritt geht es voran.

Dem Poster, das sie an dem Tag auch auf der Internetseite hochgeladen haben, kann man neben den gerade genannten Städtenamen auch den Zusatz „And more“ entnehmen. Es wird somit noch weitere Auftritte in anderen Städten geben und die Fans sind schon sehr gespannt.

Das erste reguläre Album „DRIP“, das die Sängerinnen am 1. November herausgegeben haben, ist gleich auf Platz 149 von Billboard 200 gekommen und erfreut sich weiter großer Beliebtheit.