Taeyeon schreibt „Letter to Myself”

Die Sängerin Taeyeon hat ihr neues Minialbum „Letter to Myself“ herausgegeben. Es handelt sich um ihr sechstes Minialbum und wurde am 18. November auf den Markt gebracht. Das gleichnamige Lied wurde gleich auf dem SMTOWN-Kanal von YouTube hochgeladen.

Das Album enthält Lieder mit aufmunternden Botschaften. Das Lied „Letter to Myself“ ist nicht nur lyrisch, sondern hat eine schöne Melodie. Es ist ein R&B-Lied. Das Album umfasst dann noch weitere fünf Lieder.

Die Sängerin meinte, dass auf ihrer „To-Do-List“ schon länger stehe, ein neues Album zu schreiben. Sie sei nun froh, diese Aufgabe gemeistert zu haben. Für jedes Lied auf der Platte habe sie sich viel Mühe gegeben. „Letter to Myself“ sei tatsächlich ein Brief an sich selbst. Den habe sie natürlich schön verfasst, er sollte nicht zu aufdringlich oder kitschig wirken. Sie freue sich schon, bald vor ihren Fans die neuen Lieder in einer Konzerthalle singen zu können. Sie hoffe außerdem, dass ihr neues Werk den Fans viel Freude bereiten wird.

Davon können wir wohl ausgehen. Schon jetzt stehen die Lieder von Taeyeon auf guten Rängen verschiedener Musikcharts.