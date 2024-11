Boygroup Seventeen gewinnt erneut großen Preis bei MAMA Awards

Die Boygroup Seventeen hat ihre Dominanz mit dem erneuten Gewinn eines großen Preises bei den MAMA Awards unterstrichen.





Die Preisverleihung, eine der wichtigsten der K-Pop-Branche, fand am vergangenen Samstag statt.





Die Veranstaltung selbst erstreckte sich über zwei Tage und zwei Städte, und zwar Los Angeles und Osaka. Erstmals in der Geschichte der MAMA Awards fand ein Teil der Zeremonie in den USA statt. Dies sorgte für zusätzliche internationale Aufmerksamkeit.





Die 13-köpfige Gruppe Seventeen sicherte sich die begehrten Auszeichnungen Künstler des Jahres und Album des Jahres. Letztes Jahr war sie bereits mit dem großen Preis für das Album des Jahres nach Hause gegangen. Außerdem wurde sie mit den Preisen Beste Boygroup und Beste Bühne geehrt. Auch über den Fan-Preis der Top Ten Boygroups durften sich die Jungs freuen. Insgesamt waren es somit fünf Auszeichnungen.





Mitglied Woozi sagte in der Dankesrede, dass die Träume zwar frei seien, einen großen Preis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu gewinnen, habe man sich aber niemals vorstellen können.





Zu den glücklichen Gewinnern zählte auch die Girlgroup aespa, die mit "Supernova" den Preis für das Lied des Jahres erhielt. Das Quartett siegte zudem in den Kategorien Beste Girlgroup, Beste tänzerische Darbietung von Girlgroups, Bestes Musikvideo und Fan-Preis der Top Ten Girlgroups.





Am ersten Veranstaltungstag in Japan hatte Jimin von BTS am Freitag den Fan-Preis des Jahres erhalten, der ebenfalls zu den vier großen Preisen zählt.





Ein Höhepunkt des Schlussabends war der Auftritt von BIGBANG. Drei der Mitglieder hatten sich zu einem seltenen gemeinsamen Auftritt zusammengefunden, und zwar G-Dragon, Taeyang und Daesung.





G-Dragon durfte sich dann ebenfalls noch über eine Auszeichnung freuen, und zwar in der neu eingeführten Kategorie Musik-Visionär des Jahres.





Auch Schauspieler Byun Woo-seok hatte seinen großen Auftritt. Er trug "Sudden Shower", das offizielle Lied zur tvN-Serie "Lovely Runner", vor. Mit der Serie war Byun berühmt geworden und das Lied hatte er auch in der Serie gesungen. Dafür gab es den Globalen Trend-Preis, weil die Serie und das Lied auch im Ausland viel Aufmerksamkeit bekamen.