Boygroup Ateez setzt sich an Spitze der Billboard Album-Charts

Die K-Pop-Boygroup Ateez hat sich an die Spitze der amerikanischen Billboard Album-Charts gesetzt.





Das gelang der Band bereits zum zweiten Mal.





Billboard teilte am Samstag mit, dass die elfte EP der Band, "Golden Hour: Part. 2", auf Platz eins von Billboard 200 eingestiegen sei. Es seien 184.000 Album-äquivalente Einheiten in der Woche bis zum 21. November gezählt worden.





Von dem Album wurden 179.000 physische Tonträger verkauft, es ist das sechstbeste Ergebnis in einer Debütwoche in diesem Jahr.





2023 hatte es Ateez mit "The World Ep. Fin: Will" schon einmal an die Spitze der renommierten Hitparade geschafft.





An der Spitze der Billboard 200 standen bislang erst acht Mal Vertreter des K-Pop, davon die Gruppe BTS sechs Mal.





BTS ist ein gutes Stichwort. Denn Mitglied Jin kam mit seinem Solo-Album "Happy" auf Platz vier von Billboard 200. Enhypen komplettieren mit "Romance: Untold", das den Wiedereinstieg auf Platz sieben schaffte, das hervorragende Ergebnis aus koreanischer Sicht. Drei K-Pop-Alben in den Top Ten gab es nämlich noch nie!