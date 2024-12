ATEEZ bringt drei Alben in Folge in die Top 5 der britischen Official Album Charts

Die koreanische Boygroup ATEEZ hat wieder die internationalen Musikcharts ins Visier genommen.

Am 22. November wurden die jüngsten britischen Official Charts veröffentlicht. Demnach hat das elfte Minialbum „Golden Hour: Part. 2“ von ATEEZ Platz vier besetzt. Die Jungs setzten sich gegen namhafte Konkurrenz durch, nämlich Linkin Park, die erstmals seit 2017 wieder ein neues Album auf den Markt gebracht hatten. Daher ist dieses Ergebnis besonders bemerkenswert. Außerdem haben ATEEZ als erste K-Pop-Stars binnen eines Jahres gleich drei Mal in Folge ein Album in den Top 5 der britischen Album Charts platzieren können. Schaut man auf die Werke in den Top 10, dann sind es sogar vier Alben, die jedes Mal nach der Veröffentlichung hervorragend platziert waren.

Aber nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Frankreich und Deutschland stehen sie mit ihrem neuen Werk auf einem guten Platz und schreiben neue Rekorde.