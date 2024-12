Jin veranstaltet Fantreffen auf Karussell

Jin von BTS hat ein besonderes Fantreffen veranstaltet. Am 24. November traf er seine Fans an einem Karussell in einem Freizeitpark in Seoul. Das Treffen wurde im Rahmen der Herausgabe seines Soloalbums „Happy“ organisiert.

Vor dem Fantreffen begrüßte er zuerst die 50 Fans, die zu der Veranstaltung eingeladen worden waren. Als das Treffen richtig begann, saß er im Karussell und begrüßte die einzelnen Fans alle persönlich. Alle hatten viel Spaß. Eigentlich war vorgesehen, mit jedem Fan eine Runde zu fahren. Aber Jin war der Meinung, dass dann zu wenig Zeit bliebe, um mit dem jeweiligen Fan zu sprechen. Daher fuhr er zwei Runden, es waren also 100 Runden für Jin. Jin schenkte den Fans dann noch ein Ticket, damit sie den Freizeitpark noch in Ruhe genießen konnten.

Jin hat am 15. November sein erstes Soloalbum herausgegeben und ist damit sehr beliebt. In verschiedenen internationalen Charts tauchen Songs aus dem Album in den vorderen Regionen auf.