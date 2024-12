Twice trat bei Amazon Music Live auf

Die koreanische Gruppe Twice ist am 21. November bei Amazon Music Live als erste K-Pop-Stars aufgetreten. Diese Sendung wurde nach der National Football League online gestreamt. Zuvor waren weltberühmte Künstler wie Ed Sheeran, A$AP Rocky, Lil Wayne, Megan Thee Stallion und Metro Boomin aufgetreten.

Die Sängerinnen spielten Hitsongs wie „I Can’t Stop Me“, „Go Hard“ und „Moonlight Sunrise“. Mit diesen Liedern hatten sie schon gleich für gute Stimmung gesorgt. Dann folgten noch „Cry for me“, „Fancy“, „The Feels“, „Moonlight“, „I got you”, “One Spark” und “Talk that Talk”. Es war ein richtiges Konzert. Danach folgten noch Solosongs von einzelnen Mitgliedern. Außerdem wurde noch ein Auszug aus dem Lied „Strategy“, das am 6. Dezember veröffentlicht werden soll, gesungen. Die Anwesenden waren anschließend schon sehr gespannt darauf, das Lied bald in voller Länge hören zu können.

Mit ihrem 13. Minialbum „With You-th“, das sie im Februar dieses Jahres veröffentlicht hatten, sind sie auf den Spitzenplatz von Billboard 200 gekommen. Auch hatten sie in diesem Jahr erfolgreich eine Konzerttournee veranstaltet.