ENHYPEN wurde zu Coachella eingeladen

Die koreanische Gruppe ENHYPEN wurde zum bekannten Musikfestival Coachella eingeladen. Diese Einladung erhielten sie unter den K-Pop-Boygroups in kürzester Zeit seit dem Debüt. Die Teilnehmer am „Coachella Valley Music and Arts Festival“ in den USA wurden am 20. November bekannt gegeben. ENHYPEN werden also am 12. und 19. April in Kalifornien auf die Bühne treten und außer dieser Gruppe wird es keine weitere K-Pop-Boygroup bei Coachella geben.

Ihr Name wird gleich nach den Headlinern erwähnt. Es ist ihr erster Auftritt bei Coachella, aber sie genießen dort schon hohes Ansehen.

ENHYPEN haben bereits bei Summer Sonic in Japan und Rock in Japan Festival sowie weiteren berühmten Festivals im Ausland auf der Bühne gestanden, daher sind die Fans gespannt und voller Erwartung, was die Jungs dort auf der Bühne präsentieren werden.

ENHYPEN sind mit ihrem zweiten regulären Repackage-Album „Romance: Untold-daydream“ auf den ersten Platz der aktuellen Circle Weekly Charts gekommen.