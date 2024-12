GFriend gibt kurzes Comeback zum Jahrestag des Debüts

Die Girlgroup GFriend wird ein kurzes Comeback geben.





Die Gruppe wurde vor fast vier Jahren aufgelöst, im kommenden Monat soll es aber noch einmal ein Sonderalbum geben. Das teilte ihre Agentur Source Music am Montag mit.





Das Sextett wird am 6. Januar einige der Lieder vorab veröffentlichen, das Album selbst erscheint dann am 13. Januar zum zehnten Jubiläum der Gruppe. Am 18. und 19. Januar sind außerdem in Seoul Konzerte geplant.





Ziel sei es, den Fans zum Jubiläum schöne Erinnerungen zu ermöglichen.





GFriend, der Name steht für Girlfriend, debütierte im Jahr 2015 mit der EP "Season of Glass". Die Gruppe wurde besonders mit Liedern wie "Me Gustas Tu", "Rough" und "Navillera" bekannt.





Im Mai 2021 gingen die Mitglieder mit Ablauf der Verträge getrennte Wege.