FIFTY FIFTY erfüllen sich Traum von US-Tournee

Die koreanische Girlgroup FIFTY FIFTY befindet sich auf einer US-Tournee. Ihren ersten Auftritt dort hatten sie am 27. November in San Francisco. Die Sängerinnen hatten schon seit ihrem Debüt immer gesagt, dass es ihr Traum sei, in den USA auf Tournee zu gehen. Dieser Traum ging nun in Erfüllung und FIFTY FIFTY legten sich voll ins Zeug, um sich und ihren Fans unvergessliche Momente zu bescheren.

Zum Auftakt trugen sie „Starry Night“ und „SOS“ sowie „Push your Love“ vor. Es wurden auch Weihnachtslieder vorgetragen, die erst am 9. Dezember herausgegeben werden sollen. Im Nu herrschte in der Konzerthalle Weihnachtsstimmung.

Die Mitglieder meinten nach dem Konzert, dass sie sehr glücklich seien, im Ausland auf die Bühne treten zu können. Für die kommenden Konzerte sind sie jetzt bis in die Haarspitzen motiviert.

FIFTY FIFTY werden insgesamt acht US-Städte besuchen und dort Auftritte hinlegen.