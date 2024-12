Januar 2025 steht für Comeback großer Stars

Die Girlgroup IVE will gleich zu Beginn des neuen Jahres 2025 in die Musikszene zurückkehren. IVE wird im neuen Jahr ihr drittes Bühnenjubiläum feiern und aus diesem schönen Anlass ein neues Album herausgeben. In diesem Jahr haben die Sängerinnen erfolgreich eine Welttournee abgeschlossen und sich dabei weiterentwickeln können. Dies werde auch im neuen Werk gut zum Ausdruck kommen.

IVE meinten, dass es ihnen wie im Traum vorgekommen sei, in verschiedenen Städten weltweit auf der Bühne zu stehen und ihre Fans zu treffen. Dabei hätten sie eine Nähe zu ihren Fans spüren können. IVE haben im April ihr zweites EP-Album “IVE Switch“ herausgegeben. Wie nicht anders zu erwarten, war es gleich erfolgreich. Genauere Termine wollen sie dann später bei ihren offiziellen Auftritten in sozialen Medien bekannt geben.