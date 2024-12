ENHYPENs Werdegang

Die koreanische Gruppe ENHYPEN besteht seit etwa vier Jahren. In dieser vergleichsweise kurzen Zeit hat sie schon viel erreicht.

Debütiert hat die Gruppe am 30. November 2020 und seitdem konnte sie sich stets weiterentwickeln. Mit ihrem Album kam sie sogar auf Platz zwei von Billboard 200. Mit ihrem zweiten regulären Album “Romance: Untold“ vom Juli dieses Jahres haben sie in der ersten Veröffentlichungswoche über eine Million Exemplare verkaufen können. Dann kam am 11. November das zweite reguläre Repackage Album heraus. Von allen K-Pop Repackage Alben erreichte es die höchste Verkaufszahl. Das ist ein Rekord. Wenn man noch das Sonderalbum vom Mai dazuzählt, sind es über 5,41 Millionen Alben, die in diesem Jahr verkauft wurden.

Nicht nur das. ENHYPEN haben im Jahr 2022 ihre erste Welttournee veranstaltet. Von Jahr zu Jahr gab es mehr Konzerte und ein wachsendes Publikum. Schließlich konnten sie nur zwei Jahre und neun Monate nach dem Debüt schon eine besonders große Dome-Konzerthalle füllen. Innerhalb so kurzer Zeit war das noch keiner K-Pop-Boygroup gelungen.

ENHYPEN meinen, dass die letzten vier Jahre recht intensiv waren. Aber sie seien zufrieden damit und wollten sich noch mehr anstrengen. Bis Januar werden sie noch Auftritte in Japan absolvieren, im Juni geht es dann nach Thailand.