Sollten sich Popstars politisch äußern oder nicht?

Die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk Yeol in der vergangenen Woche hat auch K-Pop-Stars in eine schwierige Situation gebracht. Sollten sie sich zu den Vorgängen äußern oder lieber nicht?





Eigentlich gilt es als ein Tabu, dass sich Popstars zur Politik äußern, auch ihre Agenturen sehen das nicht gern.





Trott-Sänger Lim Young-woong geriet zuletzt in die Kritik, aber nicht, weil er sich zur politischen Lage geäußert hat. Er veröffentlichte am Tag der Abstimmung über den Amtsenthebungsantrag Fotos von sich und seinem Hund. Anlass war der Geburtstag seines Vierbeiners. Ein Netzbürger kritisierte dies angesichts der nationalen Krise als "gefühllos". Lim reagierte darauf per Direktnachricht, also nicht öffentlich, mit der Frage: Bin ich etwa Politiker? Warum soll ich mich zu Wort melden? Lims Agentur konnte aber nicht bestätigen, dass der veröffentlichte Chatverlauf wirklich dem Sänger zuzuordnen ist.





Lee Chae-yeon von der Girlgroup IZ*ONE stellte auf einer Plattform für die Kommunikation mit den Fans die Einstellung in Frage, dass Idols besser unpolitisch sein sollten. Wenn man behaupte, dass sie nicht in der Position seien, sich zur Politik zu äußern, wann genau sei man dann in der richtigen Position dafür? Sie könne als Bürgerin und Mitglied der Gesellschaft doch selbst entscheiden, wann und wozu sie sich äußere. Sie nutze ihre Stimme, weil sie Entertainerin sei. Lee wurde allgemein für ihren Mut gelobt.





Cha Eun-woo von der Boygroup Astro sah sich Kritik im Online-Raum gegenüber, weil er am Samstag Modefotos in sozialen Medien veröffentlichte. Dies hatte Kommentare wie "Ist das angesichts der gegenwärtigen Lage des Landes angemessen?" oder "Schaust du keine Nachrichten?" zur Folge.





Andere sprangen dem Sänger aber zur Seite und argumentierten, dass Beiträge in sozialen Medien eine individuelle Entscheidung seien, die Kritik sei ungerechtfertigt.





Die englischsprachige Zeitung "Korea Herald" zitierte am Dienstag Forscherin Stephanie Cho von der State University of New York at Buffalo, wonach K-Pop-Stars mehr zu verlieren als zu gewinnen hätten, wenn sie ihre Meinung zu politischen Themen kundtun.





Allerdings hofften viele Fans auch, dass ihre Idole ihre politischen Einstellungen teilen. Wenn die Stars dann stumm oder inaktiv blieben, könne auch dies als politische Aktion aufgefasst werden, so die Forscherin.