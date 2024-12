Acht Mitglieder von tripleS gehen auf Nordamerika-Tournee

Acht Mitglieder der Girlgroup tripleS gehen auf Nordamerika-Tournee.





Im Februar kommenden Jahres beginne die Tournee "tripleS Come True in North America", gab die Agentur der insgesamt 24-köpfigen Gruppe, Modhaus, am Dienstag bekannt.





Am 1. Februar wird es demnach in Orlando, Florida das erste Konzert geben. Es folgen Auftritte in Brooklyn (New York) sowie Montreal und Toronto in Kanada. Weiter geht es nach Chicago (Illinois) Houston (Texas), Tempe (Arizona) und Los Angeles (Kalifornien).





TripleS wurde im Mai 2022 gegründet. Eine Besonderheit ist die Unterteilung der vielen Mitglieder in Untereinheiten oder Dimensions. Diese werden gewöhnlich per Abstimmung von den Fans zusammengesetzt.