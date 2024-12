Jungkook, Stray Kids und Seventeen bei Billboard Music Awards ausgezeichnet

Jungkook von BTS hat zwei Auszeichnungen bei den Billboard Music Awards erhalten.





Er gewann am Donnerstag der Vorwoche (12. Dezember) in Los Angeles in den Kategorien bestes "Top K-Pop Album" und "Top Global K-Pop Song". Den Preis bekam er für sein Debüt-Album "Golden" und die erste Single-Auskopplung daraus, "Standing Next to You".





Jungkook war damit das zweite Jahr in Folge bei den Billboard Music Awards erfolgreich, die zu den renommiertesten Musikpreisverleihungen in den USA zählen.





Er selbst konnte wegen seines Wehrdienstes jedoch nicht vor Ort sein.





Auch die Boygroup Stray Kids wurde ausgezeichnet, und zwar mit dem Preis "Top Global K-Pop Artist". Seventeen sicherten sich den Preis "Top K-Pop Touring Artist".





Man sei den Fans weltweit sehr dankbar. Einen solchen wertvollen Preis erhalte man, weil sie an ihrer Seite stünden, sagten Stray Kids in ihrer Dankesrede an die Stay genannten Fans.





Auch Seventeen hatten eine von Herzen kommende Botschaft für die als Carat bezeichneten Fans in ihrer vorher aufgezeichnete Rede vorbereitet. Ohne die herausagenden Fans wäre der Erfolg nicht möglich gewesen. Man wolle stets den Fans mit guter Musik und tollen Auftritten gerecht werden, diese würden aber jeweils mit noch mehr Liebe für die Gruppe überraschen, hieß es.





Stray Kids hatten bei der Preisverleihung außerdem Auftritte mit ihren Liedern "Chk Chk Boom" und "Jjam". Seventeen hielten das Publikum mit der Präsentation von "Love, Money, Fame" in Atem.

Dominiert wurde die Preisverleihung von Taylor Swift, die gleich zehn Preise abräumte, darunter "Top Artist". Swift kommt damit insgesamt auf die Rekordzahl von 49 Auszeichnungen bei den BBMA.