Rose und TWICE feiern Erfolge in den Billboard-Charts

Rose und TWICE haben mit ihren neuen Alben Erfolge in den Billboard-Charts gefeiert.





Beide konnten sich unter den ersten fünf der Hitparade platzieren.





Billboard gab am vergangenen Sonntag (15. Dezember) bekannt, dass Rose mit ihren Debüt-Album "Rosie" in den Charts Billboard 200 an dritter Stelle stehe. TWICE würden mit ihrer 14. EP "Strategy" gleich dahinter auf dem vierten Platz rangieren.





Rose ist Mitglied der Girlgroup BLACKPINK, ihr 12 Lieder umfassendes Album hatte sie Anfang des Monats veröffentlicht. Die Single "APT.", für die sie sich mit dem US-amerikanischen Sänger und Songwriter Bruno Mars zusammenschloss, wurde ein internationaler Hit.





TWICE konnte mit dem jüngsten Erfolg bereits sechs Alben in Folge in den Top 10 von Billboard unterbringen. Mit dem Minialbum "With YOU-th" hatten sie es sogar an die Spitze geschafft.