Stray Kids zum sechsten Mal an der Spitze von Billboard 200

Die K-Pop-Gruppe Stray Kids hat ihre sechste Spitzenposition in den US-amerikanischen Charts Billboard 200 erreicht.





Das neue Album "Hop" debütierte auf dem Spitzenplatz der neuen Billboard 200, gab der Anbieter am Sonntag bekannt.





Über die Agentur JYP Entertainment teilte die Gruppe mit, dass sie sich geehrt fühle, so viel Liebe von den Fans weltweit zu bekommen.





Für die Gruppe war es bereits der sechste Spitzenplatz nach "Oddinary" und "Maxident" 2022, "5-Star" und "Rock-Star" 2023 und "Ate" vom Juli dieses Jahres.





Damit liegen sie mittlerweile gleichauf mit BTS sowie Linkin Park und Dave Matthews Band, was die meisten Spitzenplatzierungen in den Album-Charts seit dem Jahr 2000 angeht.





Mit den ersten sechs Alben gleich in der Debütwoche an die Spitze zu kommen, sei außer Stray Kids bislang noch niemandem gelungen, wie Billboard weiter mitteilte.





Das neue Album "Hop" trägt laut der Erklärung von JYP Entertainment eine doppelte Bedeutung. Es kombiniert demnach das chinesische Schriftzeichen für "Harmonie" mit dem Hop aus der Genre-Bezeichnung Hip-Hop.





Erste Auskopplung ist "Walkin On Water", insgesamt sind es 12 Titel. Die meisten Lieder wurden auf Koreanisch gesungen. Es ist damit das vierte überwiegend nicht auf Englisch gesungene Album in diesem Jahr an der Spitze dieser Charts und erst das 27. überhaupt. Von diesen 27 wiederum seien 18 überwiegend auf Koreanisch gesungen worden, erklärte Billboard weiter.