Koreanischer Feuerwehrfilm führt Kinocharts an

In Südkorea rangiert zurzeit ein Feuerwehrfilm an der Spitze der Kinocharts.





Der Film "Feuerwehrleute" von Kwak Kyung-taek liegt in der am Montag veröffentlichten Liste bereits die zweite Woche in Folge an der Spitze. Das zeigen Daten des Koreanischen Filmrats zu den Einspielergebnissen.





Am vergangenen Wochenende, von Freitag bis Sonntag, sahen sich 510.000 Menschen den Streifen an. Insgesamt zählte der Film schon 2,596 Millionen Zuschauer.





Die Handlung basiert auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 2001. Damals waren sechs Feuerwehrleute im Seouler Viertel Hongdae im Einsatz gestorben. Das Feuer war auf Brandstiftung zurückzuführen.





Auf Platz zwei rangierte das Disney Realfilm-Remake "Mufasa: The Lion King", gefolgt vom Disney-Zeichentrickfilm Moana 2.





Unterdessen konnte der koreanische Film "Hidden Face" bei der Zuschauerzahl die Marke von einer Million Zuschauern übertreffen. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ein koreanischer Film mit der Altersbeschränkung "Restricted" (freigegeben ab 17 Jahren) mehr als eine Million Menschen ins Kino lockte.