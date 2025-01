Apink veranstalten Solokonzert

Die Girlgroup Apink hat zu Jahresende ein Solokonzert veranstaltet. Das siebte Solokonzert dieser Gruppe wurde am 21. und 22. Dezember in der KBS Arena in Seoul veranstaltet.

Die „Pink Christmas“-Veranstaltung war insofern besonders, als dass Apink erstmals wieder nach vier Jahren vollzählig auf der Bühne gestanden haben. Sie haben nicht nur passend zu Jahresende und Weihnachtszeit Saison-Lieder vorgetragen, sondern auch viele ihrer Hitsongs, die sie bisher in den letzten 14 Jahren veröffentlicht haben.

Begonnen haben sie ihr Konzert mit dem Weihnachtsong „Pink Christmas“, dann folgten „Remember“, „Mr. Chu“ und „Crystal“, die als Weihnachtslieder neu arrangiert wurden. Weitere Hitsongs folgten und die Fans sangen alle Lieder mit.

Die einzelnen Mitglieder absolvierten dann noch Soloauftritte. Das Konzert war ein voller Erfolg und man konnte wieder mal gut erkennen, dass Apink zu den repräsentativen Gruppen gehört.