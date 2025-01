TREASURE veröffentlicht Spot-Video

Die koreanische Boygroup TREASURE will im nächsten Jahr eine Konzerttournee veranstalten, und damit die Fans sich schon auf die Auftritte vorbereiten können, haben die Jungs ein Spot-Video veröffentlicht.

Am 24. Dezember wurde auf dem offiziellen Kanal von dieser Gruppe ein Video hochgeladen, in dem man die Atmosphäre der letzten Asientour noch einmal spüren konnte. Auf dem Video konnte man Fans sehen, die mit Leuchtstäben ihre Idole anfeuerten und alle Lieder mitsangen. Die angekündigte Tour wird wohl auch ähnlich verlaufen, die Fans sind schon jetzt sehr gespannt.

Am 29. und 30. März werden TREASURE zuerst in Seoul auf die Bühne treten. Dann geht es in vier US-amerikanische Städte: New York, Washington DC, Oakland und Los Angeles. Weiter wollen sie in vier japanischen Städten Auftritte veranstalten.

Die Jungs würden sich auf verschiedene Events vorbereiten. Da TREASURE bekannt dafür sind, tolle Performances zu zeigen, sind die Fans schon sehr gespannt.

TREASURE hat am 5. Dezember das Lied „Last Night“ herausgegeben und ist damit rege aktiv. Im Februar wollen die Jungs ein neues Minialbum veröffentlichen, und im März beginnt dann gleich ihre Konzerttournee.