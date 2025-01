Dekanin des Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der FU Berlin, Professorin Dr. Eun-Jeung Lee

ⓒ Dr. Eun-Jeung Lee

Was macht die Koreanistik so besonders, dass sie mittlerweile auch in Europa immer mehr Aufmerksamkeit erregt? In unserer heutigen Sendung werfen wir einen Blick auf die spannende Entwicklung dieser Disziplin, die sich von einem wenig beachteten Studienfach zu einem zentralen Brückenbauer zwischen Korea und Europa entwickelt hat.





Unsere Gesprächspartnerin ist Prof. Dr. Eun-jeung Lee, eine Vorreiterin auf diesem Gebiet. Sie spricht darüber, wie sie sich für die Entwicklung der Koreanistik in Deutschland engagiert hat. Außerdem gibt sie spannende Einblicke, in welchen Bereichen AbsolventInnen der Koreanistik heute aktiv sind und wie das Fach ihren beruflichen Werdegang beeinflusst hat.