K-Pop-Gruppen dominieren US-Markt für CDs

Koreanische Pop-Gruppen haben im letzten Jahr den US-amerikanischen Markt für CDs dominiert.





Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresabschlussbericht des auf Branchendaten spezialisierten Unternehmens Luminate hervor.





Demnach befanden sich sieben CDs von K-Pop-Interpreten unter den ersten Zehn.





Unter den CDs koreanischer Interpreten lag Stray Kids mit "Ate" und 442.000 verkauften Exemplaren an der Spitze und insgesamt auf Platz zwei. Auch die jüngste Veröffentlichung "Hop" war mit 248.000 verkauften Exemplaren gut platziert.





An dritter Stelle folgt "Romance: Untold" von Enhypen mit 363.000 verkauften Kopien.





Ateez sind mit zwei CDs in den Top Ten vertreten, und zwar "Golden Hour: Part. 1" (250.000 Exemplare) und "Golden Hour: Part. 2" (225.000 Exemplare). Sie rangieren damit an vierter bzw. siebter Stelle.





Platz sechs sicherten sich Tomorrow by Together mit "minisode 3: Tomorrow" (240.000 Exemplare). TWICE werden mit "With YOU-th" an neunter Stelle geführt.





Die meisten CDs wurden von Taylor Swifts "Tortured Poets Department" verkauft, und zwar stolze 1,51 Millionen Exemplare.