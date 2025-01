BSS veranstalten Fan-Party

Die Untereinheit BSS von Seventeen hat jüngst eine Fanparty veranstaltet. Diese fand am 12. Januar in Seoul statt. Es war nicht nur eine Party, sondern ein richtiges Konzert, denn sie begannen die Party mit ihrem jüngsten Lied „CBZ (Prime Time)“ aus ihrer zweiten Single. Die Sänger hatten natürlich alle Jeanshosen an und gingen zwischen den Fans und sangen fröhlich ihren Song. Dann gab es verschiedene Events. Sie machten Ratespiele, fotografierten sich mit ihren Fans, lasen Botschaften an ihre Fans vor und veranstalteten auch Tanz-Challenges. Die zwei Stunden waren im Nu vergangen.

Nach diesen Events wurden natürlich auch weitere Songs gesungen.

Die Fans sind auch nach der Party weiter erfreut und gespannt. Denn die BSS-Mitglieder wollen wieder als Gruppe Seventeen eine Konzerttournee veranstalten. Am 18. und 19. treten sie in den Philippinen auf, dann geht es Ende Januar nach Singapur. Im Februar wollen sie dann noch Indonesien und Thailand besuchen.